И.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства рассказал, что изменится в миграционной сфере, а также поделился информацией о новом штрафе, передает корреспондент NUR.KZ.

Аленов заявил, что МВД активно совершенствует правовую базу. По его словам, уже разработаны поправки по усилению миграционного контроля.

«На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран «миграционного риска».

Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев», — отметил спикер.

@Автор: Айгерим Аскарова, Самат Каримов

Очередь на флюорографию. Жительница Костаная попалась на уловку мошенников Сотрудники Министерства здравоохранения Казахстана сообщают, злоумышленники звонят жителям страны от имени медицинских организаций и просят...

Накроет активный циклон. Предупреждение синоптиков Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 июля представили синоптики Казгидромета. В предстоящие трое суток через...