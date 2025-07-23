И.о. министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства рассказал, что изменится в миграционной сфере, а также поделился информацией о новом штрафе, передает корреспондент NUR.KZ.
Аленов заявил, что МВД активно совершенствует правовую базу. По его словам, уже разработаны поправки по усилению миграционного контроля.
«На прошлой неделе уже подписан закон, которым введен институт регистрации иностранцев, планирующих пребывать в стране свыше 30 суток, а также компетенция МВД по отказу в выдаче приглашений лицам из стран «миграционного риска».
Дополнительно в проработке вопрос введения в КоАП административной ответственности за нарушение порядка регистрации иностранцев», — отметил спикер.
@Автор: Айгерим Аскарова, Самат Каримов
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