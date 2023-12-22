Новый штраф предложили ввести в Казахстане

Ввести административную ответственность для туристов, которые не сообщают заранее свой маршрут спасателям, отправляясь в поход, хотят в Казахстане передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поправки, которые обяжут казахстанских туристов сообщать в территориальные департаменты по ЧС о своем местоположении, разрабатывает МЧС. Туристу выпишут штраф, если он не сообщит о своем местоположении заранее.

«Мы сперва должны пропустить закон. В законе этот пункт, статья должна появиться, что они (туристы — прим.) обязаны сообщать. И после этого у нас будет разрабатываться подзаконный акт, то есть правила, и там мы будем расписывать. В этих правилах это будет определено», — рассказал вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса.

С помощью специальных GPS-трекеров смогут определять положение казахстанцев. Устройства можно закрепить на одежде или в машине. На вопрос о том, как быть в зонах без интернета, вице-министр ответил, что бывают устройства, работающие без интернета.

«Мы живем в век цифровых технологий. Во многих странах такое используется (…) Эти трекеры не всегда работают через интернет, они могут работать если просто связь есть, поэтому необязательно, чтобы был интернет», — сказал Сыздыков

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