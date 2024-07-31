Новый сквер для жителей спальных районов появится в Костанае

Аким Костаная Марат Жундубаев посетил зеленую зону вдоль улицы Арыстанбекова, в границах улиц Чкалова и Воинов-Интернационалистов, где ознакомился с эскизным планом проекта по созданию нового мини-сквера для жителей ближайших районов уже в этом году. Об этом глава города сообщил в своем аккаунте в инстаграм.

Сквер планируется обустроить километровой беговой дорожкой с тартановым покрытием, современными тренажерами, спортивными и workout-площадками, а также детскими игровыми зонами. В сквере предусмотрено место и для небольшого торгового рынка.

«Большое внимание будет уделено озеленению и ландшафтной концепции сквера, поэтому все имеющиеся зеленые насаждения будут сохранены, а также дополнительно высажено более двухсот деревьев. Отмечу, что на этой территории имеется необходимость сноса расположенного в пределах «красной линии» одноэтажного здания, которое уже много лет находится в заброшенном состоянии», — сообщил Марат Жундубаев.

Аким Костаная выразил уверенность, что мини-сквер станет украшением областного центра и излюбленным местом отдыха для горожан и их детей.

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