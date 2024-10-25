Сегодня официально открыли сквер по улице Арыстанбекова, обустройство которого ждали жители близлежащих районов города.

Теперь на пустовавшем месте находится полноценная зона для отдыха и занятий спортом. Здесь оборудована беговая дорожка с тартановым покрытием длиной 910 метров, современные спортивные и workout площадки, профессиональные силовые тренажеры, общественные уборные, а также небольшой торговый рынок. В ближайшее время в сквере появится и детская площадка. Кроме того, территорию сквера освещают 55 парковых светильников.

«Создать этот комфортный сквер за такой короткий срок удалось благодаря поддержке местных компаний. От имени всех костанайцев выражаю благодарность предприятиям. Важно отметить, что мы сохранили все существующие зеленые насаждения и природный ландшафт, а также провели осеннюю посадку деревьев», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

В честь открытия сквера юные спортсмены провели здесь первую открытую тренировку, а также пробежали символический забег.

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