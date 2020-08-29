Новый состав регионального совета утвердили в палате предпринимателей Костанайской области

В палате предпринимателей Костанайской области утвержден новый состав регионального совета. В него вошли 34 предпринимателя. В течение двух недель шло онлайн голосование, причём за кандидатов голосовали, только представители бизнес-сообщества, чьи интересы в ближайшие 4 года и будут представлять теперь уже избранные члены совета, передает alau.kz

В начале июля региональный совет областного филиала палаты предпринимателей объявил о самороспуске. И впервые в истории региональной палаты стартовали выборы в совет. Баллотироваться решили 74 представителя бизнес сообщества, но 8 заявок было отклонено еще на стадии рассмотрения документов.

«66 кандидатов было зарегистрировано и допущено к голосованию. В ходе проведения голосования 2 кандидата были сняты за выявленные нарушения. От 1 кандидата поступило письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Все три факта, как вы помните, были рассмотрены на заседании комиссии. То есть, итоги распределения голосов комиссией рассматривались по 63 кандидатам», — рассказал председатель комиссии по отбору кандидатов в члены регионального совета палаты предпринимателей Костанайской области Василий Розинов.

Само голосование проходило в онлайн формате с 5 по 20 августа. За кандидатов свои голоса отдали 8494 предпринимателя, это 16 процентов от количества действующих субъектов бизнеса региона. Одним из членов нового состава регсовета палаты стал заместитель председателя правления фабрики «Большевичка» Арсен Жетписпаев. За него проголосовало 240 человек.

«Основными задачами, которые я ставлю перед собой, являются защита интересов производителей костанайского региона, представление интересов в республиканской палате «Атамекен». Необходимо вносить изменения в законодательстве Республики Казахстан по государственным закупкам», — поделился заместитель председателя правления производственного кооператива «Большевичка» Арсен Жетписпаев.

Арсен Жетписпаев хочет сделать бизнес сферу прозрачной. В планах даже объединение всех представителей промышленности в региональную ассоциацию. Кстати в структуре нового совета палаты предпринимателей для представителей промышленности было предусмотрено 9 мест, сельского хозяйства — 11, торговли 4, услуги 3, транспорт и складирование 1, социальная сфера 2, строительство и производство строительных материалов 2, аккредитованные ассоциации 3. Василий Розинов отметил, что состав регсовета должен был состоять из 35 членов.

«С учетом того, что от аккредитованных ассоциаций поступило всего 2 заявки, по данной квоте образовалась 1 вакансия, которую нельзя заполнить кандидатами от других отраслей», — пояснил Василий Розинов.

Поэтому пока региональный совет будет состоять из 34 членов.

«Сегодня, конечно, хотелось бы поблагодарить членов нашей отборочной комиссии за неравнодушие, за оценку, в то же время подходы к решению тех или иных вопросов. Я уверен, объективность она есть. Критерии были обозначены. Согласно этих критериев мы отбирали», — указал директор палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Всего в отборочной кампании приняло участие больше 1000 предпринимателей. Стоит отметить, что максимальное количество голосов на выборах было отдано за директора ТОО «Мелитопольское» Эдуарда Двуреченского — 339. Все члены регионального совета в ближайшие 4 года будут представлять интересы местного бизнеса.

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