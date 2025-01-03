Реформы и нововведения в 2025 году озвучили в Министерстве здравоохранения.
С нового года выдача, учет и ведение личных медицинских книжек переводятся в электронный формат. Внедрение этого механизма позволит гражданам предоставлять документ сразу в нескольких организациях, что сэкономит их время и средства. На сегодня санитарные книжки имеются у порядка 1,6 млн казахстанцев.
Изменения коснулось и выдачи других медицинских документов.
Для удобства граждан с бумажного носителя в электронный формат также планируется перевести:
- Больничный лист;
- 075/у «Медицинская справка»;
- 026/у «Заключение ВКК»;
- 073/у «Справка о допуске к управлению ТС»;
- 069/у «Санаторно-курортная карта»;
- 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»
- 076/у «Получение разрешения на оружие»;
- 038/у «Справка о временной нетрудоспособности».
Для этого в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем. Передаваться документы в третьи руки будут только с согласия граждан с помощью приложения «eGov mobile», в котором есть доступ к медицинским данным в разделе «еDensaulyq».
Кроме того, с нового года информированное согласие или отказ от вакцинации ребенка также будут регистрировать в электронном виде. Алгоритм действий изменится только в том случае, если привитый пациент пожалуется на осложнения после вакцинации. На медицинском языке это называется неблагополучные последствия после иммунизации. Врач будет обязан немедленно оказать помощь, оформить электронное извещение и передать его в госорганы