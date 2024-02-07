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Новый список закрытых дорог в Костанайской области

Фотография для новости Новый список закрытых дорог в Костанайской области

pixabay.com

Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования. По состоянию на 15:10 часов 07 февраля т.г. в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение.

Республиканские а/д:  для всех видов транспортных средств

  1. А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык)
  2. А/д Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган 218-232 км (с.Октябрьское – гр.Акмолинской области)
  3. А/д А-16 Жезказган-Петропавловск 339-377 (г.Аркалык – гр. Акмолинской области)
  4. А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай 234-386 км (гр.Актюбинской области-п. Денисовка)
  5. А-23 Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ 53-137 (г.Житикара-гр.РФ)

Для грузового и общественного транспорта

  1. А/д Р-36 Костанй-Аулиеколь-Сурган 108-218 (с.Аулиеколь — до с.Октябрьское)
  2. А/д М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы 686-729 (п. Сарыколь – гр. СКО)
  3. М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы 555-686 км (г.Тобыл-п. Сарыколь)

Областные а/д:

Для всех видов транспорта

  1. Аулиеколь-Жалдама 0-257 км
  2. Карасу-Б. Чураковка 0-114 км
  3. Аркалык-Торгай 0-288 км
  4. Караменды-Раздольное-Аралколь 0-168 км
  5. Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км
  6. Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км
  7. Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км
  8. Узунколь – Сарыколь 0-79 км
  9. Сарыколь Б. Дубравы 0-56 км
  10. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км
  11. Житикара-Камысты-Ливановка 8-48 км, 56-73 км
  12. Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км
  13. Рудный — Качары – Федоровка 0-82,7 км
  14. Айет- Варваринка – граница Костанайской области 0- 40 км
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