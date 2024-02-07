Новый список закрытых дорог в Костанайской области

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Информация о закрытии автомобильных дорог общего пользования. По состоянию на 15:10 часов 07 февраля т.г. в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение.
Республиканские а/д: для всех видов транспортных средств
- А/д А-16 «Жезказган – Петропавловск» км 252-335 (от гр. Улытауской области до г. Аркалык)
- А/д Р-36 Костанай-Аулиеколь-Сурган 218-232 км (с.Октябрьское – гр.Акмолинской области)
- А/д А-16 Жезказган-Петропавловск 339-377 (г.Аркалык – гр. Акмолинской области)
- А-22 Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай 234-386 км (гр.Актюбинской области-п. Денисовка)
- А-23 Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ 53-137 (г.Житикара-гр.РФ)
Для грузового и общественного транспорта
- А/д Р-36 Костанй-Аулиеколь-Сурган 108-218 (с.Аулиеколь — до с.Октябрьское)
- А/д М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) — Алматы 686-729 (п. Сарыколь – гр. СКО)
- М-36 Гр. РФ (на Екатеринбург) – Алматы 555-686 км (г.Тобыл-п. Сарыколь)
Областные а/д:
Для всех видов транспорта
- Аулиеколь-Жалдама 0-257 км
- Карасу-Б. Чураковка 0-114 км
- Аркалык-Торгай 0-288 км
- Караменды-Раздольное-Аралколь 0-168 км
- Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка 0-106 км
- Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное 0-130 км
- Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км
- Узунколь – Сарыколь 0-79 км
- Сарыколь Б. Дубравы 0-56 км
- Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км
- Житикара-Камысты-Ливановка 8-48 км, 56-73 км
- Адаевка-Уркаш-Аралколь 0-110 км
- Рудный — Качары – Федоровка 0-82,7 км
- Айет- Варваринка – граница Костанайской области 0- 40 км
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