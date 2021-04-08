Новый спортзал построили в селе Костанайской области

В Валерьяновской школе существовало несколько глобальных проблем, на сегодняшний день они решены. В прошлом году местный акимат поставил более мощную котельную. А остальные вопросы взял на себя бывший ученик — Альберт Павлович Рау. Он отремонтировал кровлю образовательного учреждения и решил задачу с развитием физической культуры в селе. Теперь там есть спорткомплекс при школе, в котором могут заниматься не только воспитанники учебного заведения, но, в вечернее время, все местные жители.

Открытие нового спортивного зала в селе Валерьяновка. Спонсорами строительства данного комплекса стали бывшие ученики местной школы Рау: Роберт, Рудольф, Георгий и Альберт.

«Было лето, была тоска, хотелось что-то сделать. Заноза эта сидела где-то глубоко, было озарение, ну такое простое, порыв души, как всегда это происходит в таких вещах, все. Ну и вот, Алексею Аману позвонил, давай построим, ну давайте построим. Тут у меня юбилей в прошлом году был, праздники запрещены, сын говорит, что подарить тебе папа, я говорю, хочешь поучаствовать в стройке — будет хороший подарок, он в долю вошел. Поэтому здесь и сына финансы тоже есть большая часть»,-говорит депутат мажилиса Парламента Альберт Рау.

Возведение объекта команда Алексея Амана начала еще в августе прошлого года. На месте данного спортзала раньше был пустырь, теперь здесь комплекс размером 360 квадратных метров. Кровля выполнена из так называемого мягкого материала, срок эксплуатации которого превышает 30 лет.

«Здесь стоит котельная на твердом топливе. А здесь обычная просто вода идет через регистры. Ну так называемые активные вентиляторы. То есть они

достаточно быстро тепло нагоняют, ну и в зале, как вы чувствуете, здесь и при -20 было достаточно комфортно и тепло. Хотел бы сказать, слова благодарности Альберту Павловичу, на самом деле очень приятно было с ним поработать. Вообще считаю, что вот такие люди как он, надо с них пример брать»,- рассказал индивидуальный предприниматель Алексей Аман.

Ранее ученики Валерьяновской школы занимались физической культурой в помещении, которое не соответствовало ни одному стандарту спортивного зала. Теперь это пространство заняла детская раздевалка.

«Конечно же отсутствие спорт зала налагало сложности при проведении уроков физической культуры. У детей не было возможности заниматься

волейболом, баскетболом то есть такими распространенными видами спорта. Но сегодняшнее мероприятие и подарок от Альберта Павловича — вот этот спортзал,

конечно же, даст нам возможность полноценно заниматься уроками физической культуры и достигать спортивных высот», — поделилась директор Валерьяновской основной школы Гульшат Утепова.

Помимо спорткомплекса семья Рау подарила школе спортивный инвентарь на сумму свыше полумиллиона тенге. Валерьяновская школа является сельской малокомплектной школой. На данный момент там обучаются более 70 детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.