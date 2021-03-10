Новый способ обмана. Полицейские предупреждают жителей Костанайской области

Ранее полицейские неоднократно выступали с информацией по предупреждению интернет-мошенничеств. Вновь стражи порядка обращаются к жителям Костанайской области.

«Злоумышленники нашли новый способ обмана. Сейчас они звонят с номеров телефонов дежурной части органов внутренних дел области (путем подмены номеров через приложение), и представляются сотрудниками полиции, и якобы подтверждают информацию сотрудников банка от имени полиции о несанкционированной операции по карточным счетам и депозитам граждан. Граждане, увидев номер телефона полиции, входят в доверие злоумышленникам и передают все банковские реквизиты и персональные данные.

Ни в коем случае не продолжайте беседу, если даже они будут настойчиво убеждать вас, главное не впадать в панику, так как мошенники под разными предлогами будут настаивать на передаче им ваших персональных банковских данных. В этом случае необходимо прервать разговор и обязательно самостоятельно перезвонить на официальный номер банка или Call-центр банка, даже если злоумышленники будут представляться от имени сотрудников полиции, так как мошенники используют программу дублирования абонентских номеров.

Сотрудники банков никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа приходящих вам на мобильные телефон, и тем более сотрудники полиции», — говорится в сообщении областного ведомства.

Жителей области призывают быть бдительными и не передавать свои данные. В случае, если если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.

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