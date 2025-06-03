Национальный Банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов. В ходе диалога были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.
В ходе встречи был дан старт реализации проекта «крипто-карт» — платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.
В текущем году участниками рынка при координации Национального Банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:
- выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;
- токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;
- организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;
- организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;
- другие инновационные финансовые сервисы.
Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным Банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.
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