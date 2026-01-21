В 2025 году в Казахстане зафиксированы заметные изменения в финансовом поведении населения и бизнеса: объём депозитов в банковской системе показал устойчивый рост и за год увеличился более чем на 16%. Об этом сообщает Zakon.kz.

Депозиты обновили рекорд

По данным Национальный банк Республики Казахстан, на конец 2024 года совокупный объём депозитов составлял 41,28 трлн тенге. К декабрю 2025 года показатель вырос до 48 трлн тенге. Существенный прирост пришёлся на последний месяц года, когда объём вкладов увеличился сразу на 3,5 трлн тенге.

Рост вкладов у граждан и бизнеса

Объём депозитов физических лиц за год вырос с 22,58 трлн тенге в декабре 2024 года до 26,16 трлн тенге к концу 2025-го.

Депозиты юридических лиц — небанковских компаний — за тот же период увеличились с 18,69 трлн до 21,83 трлн тенге.

Ставка на тенге

Структура вкладов указывает на продолжение тренда дедолларизации. Основной вклад в общий рост обеспечили депозиты в национальной валюте. Их объём увеличился с 32 трлн до 37,86 трлн тенге.

Вклады в иностранной валюте росли более умеренными темпами — с 9,28 трлн до 10,13 трлн тенге.

В результате доля валютных депозитов в общем объёме составила около 21%, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения и бизнеса к сбережениям в тенге.

Долгосрочные накопления в приоритете

Наибольшую часть депозитного портфеля по-прежнему занимают срочные и сберегательные вклады. В национальной валюте объём таких депозитов у населения за год вырос с 15,6 трлн до 18,9 трлн тенге, что говорит о формировании устойчивой сберегательной модели поведения.

Одновременно увеличились и переводимые депозиты — текущие счета. В тенговом эквиваленте их объём вырос с 6,98 трлн до 7,18 трлн тенге, что указывает на сохранение высокой деловой активности и достаточного уровня ликвидности у домохозяйств и предприятий.

