Национальный Банк сообщает об успешной реализации перехода платежных систем Казахстана и информационных систем банков второго уровня, а также других участников платежных систем на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022.

Платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, с 13 января 2025 года запущены в эксплуатацию в новом формате. Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек.

«Переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов. Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов. В результате применения ISO 20022 обеспечивается глобальная совместимость между различными информационными и платежными системами, использующими данную методологию. Казахстан первым из стран Центральной Азии, вошел в число государств, использующих международный стандарт, наряду со странами Европейского союза и Юго-Восточной Азии, что упростит трансграничные платежи и будет содействовать развитию международной торговли», — говорится в сообщении банка.

Внедрение стандарта ISO 20022 повысит эффективность взаимодействия между финансовыми институтами и клиентами (потребителями), а также позволит легко адаптироваться к технологическим изменениям на финансовом рынке благодаря использованию унифицированных правил и процедур.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.