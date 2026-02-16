В Костанае планируют утвердить новый тариф на вывоз твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

По его словам, независимо от формы собственности предприятия — государственной или частной — тариф на услугу должен быть установлен и быть экономически обоснованным.

«Государственное предприятие или частное — тариф должен быть. И он должен быть адекватным. Уже есть проект нового тарифа. Прокуратура указала на ошибки и недостатки, которые были заложены при расчёте тарифа, по которому мы прожили полтора года. Сейчас с учётом рекомендаций и действующих методик разрабатывается новый тариф. Он не будет ниже прежнего, но его необходимо принять. Без этого предприятие не сможет нормально функционировать», — отметил Марат Жундубаев.

Ранее надзорный орган выявил нарушения в методике расчёта действующего тарифа. В связи с этим была начата работа по корректировке документа с соблюдением всех требований законодательства.

В городском акимате подчёркивают, что утверждение нового тарифа необходимо для стабильной работы предприятия, отвечающего за вывоз мусора и санитарное состояние города.

