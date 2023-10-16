Новый телефон доверия появился в Казахстане

Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Во исполнение данного поручения казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, уже с 16 октября смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр «111».

Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи.

Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги.

Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т.д. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.

Как отметила вице-премьер, на контакт-центр возложена большая ответственность.

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