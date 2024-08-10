Новый учебный год: Минпросвет Казахстана поручил разделить учащихся во избежание давок между сменами

В преддверии нового учебного года в Министерстве просвещения провели совещание, сообщает пресс-служба Комитета по охране прав детей, передает informburo.kz

В нём приняли участие вице-министр просвещения Едил Оспан, председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, заместители акимов всех областей, руководители управлений образования и региональные омбудсмены.

«Я призываю все регионы провести совещания с директорами школ и организациями дополнительного образования. Мы все помним печальные события прошлого года, связанные с травмами детей на лестницах, а также случаи давки в школах. В преддверии нового учебного года важно заранее продумать и предотвратить подобные инциденты. Тщательно проверьте состояние всех лестниц и конструктивных элементов, чтобы избежать падений и травм. Организуйте проверку потенциально опасных участков на территории организациях образования и заранее позаботьтесь о разделении учащихся, чтобы избежать давки между сменами», – сказала Насымжан Оспанова.

Стороны обсудили вопросы установки систем безопасности в школах и улучшения дорожной инфраструктуры вблизи них.

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