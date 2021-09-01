Новый учебный год начался в Казахстане

Новый 2021-2022 учебный год начался для 3,6 миллиона казахстанских школьников, сообщает zakon.kz.

Более 7 тысяч школ страны примут около 3,6 млн обучающихся, в том числе около 380 тыс. первоклассников

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы. В этом году в связи с пандемией казахстанские школы, колледжи и вузы начнут обучение в офлайн-формате. Торжественная линейка 1 сентября пройдет только для первоклассников.

Ученики 2-11-х классов сразу пойдут в кабинеты, там для них будут организованы классные часы.

Учащихся могут вновь вернуть на «удаленку», если в учебном заведении выявят коронавирус. По данным Национальной образовательной базы данных, проектная мощность и количество учащихся 95% школ позволяет начать обучение в штатном режиме, соблюдая все санитарные требования.

В школах для контактных детей будут организованы дистанционные классы с синхронным обучением. На основании заявления родителей в исключительных случаях (при наличии хронических заболеваний, подтвержденных медицинскими организациями) будет предложено асинхронное дистанционное обучение.

В ряде регионов Казахстана обучение будет проводиться как в традиционном, так и в дистанционном и комбинированном форматах. В том случае, если родители опасаются, что их дети заболеют коронавирусом в школе, они могут написать заявление. Тогда их ребенок сможет учиться онлайн.

Попасть внутрь школы можно будет только через приложение Ashyq. По данным Министерства образования и науки, это позволит не допустить инфицированных и контактных лиц из числа педагогов, персонала и родителей. Детям сканировать QR-код не нужно. Все преподаватели и сотрудники школ должны быть вакцинированы от коронавируса.

Невакцинированным студентам, согласно новому постановлению главного санврача Казахстана, запрещено заселяться в общежитие. Исключение составляют лишь студенты, не достигшие 18 лет, а также имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие коронавирусом.

Во всех учебных заведениях будут соблюдаться строгие санитарные требования.

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