Новый урок появится в казахстанских школах

Уроки личной безопасности появятся в организациях образования в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК. Основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах страны уже с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения Казахстана разработали 130 уроков «Личной безопасности».

Цель – формирование у детей осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Как отметила председатель Комитета по охране прав детей, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей, создавая благоприятные условия для позитивного настроения и хорошей мотивации.

«Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребенка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным», – подчеркнула Насымжан Оспанова.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год.

В ходе этих занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.

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