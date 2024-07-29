Новый вид аттестата об образовании будут выдавать в Казахстане

Министерство просвещения подготовило изменения в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

В частности, виды документов об образовании пополнились аттестатом об образовании, который ранее назывался аттестат об основном среднем образовании.

Как пояснили в министерстве, этот документ об образовании получают обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с легкими и умеренными нарушениями интеллекта) в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования.

В связи с этим из названия аттестата исключаются слова: «основном среднем».

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 августа.

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