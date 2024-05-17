Новый вид декларации предлагают ввести в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в Сенате 17 мая рассказала о планах в рамках Концепции развития рынка труда декларировать трудовые отношения. По ее словам, это даст людям опцию «карьерный рост», сообщает корреспондент Zakon.kz.

Светлана Жакупова напомнила, что с 1 января 2025 года Казахстан должен перейти к всеобщей декларации.

«В структуре ВВП заработная плата у нас сейчас занимает всего лишь 30%. А каким образом нам вместе с вами обеспечить 60%, если теневая экономика сегодня подтверждается цифрами? Например, в 2022 году ВВП был 31 трлн тенге. В пенсионный фонд должны были перейти 10% из них, то есть должны были прийти 3 трлн тенге, а пришло всего 1,6 трлн тенге. Поэтому мы выступаем с инициативой, что необходимо предусмотреть декларацию трудовых отношений, то есть декларация штатного расписания с принципами «карьерный рост», – сказала она.

Такая мера, по ее словам, позитивно скажется на человеческом капитале Казахстана.

«Мы будем видеть, если в штатном расписании каждое место будет закреплено за отдельным работником, и он будет обучаться, у нас ведь уже готова национальная система квалификации, система центров признания. Вот эти вещи уже подготовлены и законодательно мы проработали данные вопросы ближайшее время, я прошу всех депутатов поддержать наши инициативы», – сказала министр.

Декларация штатного расписания, по ее словам, должна будет подтверждаться электронными трудовыми договорами непосредственно из систем Министерства труда, а подтверждение квалификации – из систем Министерства труда.

«Может быть, стоит предусмотреть какие-то налоговые преференции, если работодатель обучает и сертифицирует своих работников, то, соответственно, там дополнительные бонусы при участии в процедурах госзакупок можно предоставлять именно таким предприятиям. Не получат доступа к госзакупкам те предприятия, которые создались и не вкладывают в развитие человеческого капитала, которые не повышают уровень квалификации своих работников и тем самым процедурам госзакупки придать новый импульс», – резюмировала Светлана Жакупова.

7 марта сообщалось, что почти миллион казахстанцев планируют трудоустроить в 2024 году.

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