Новый вид мошенничества через QR-код появился в Казахстане

В мессенджерах жителей Северо-Казахстанской области распространяется фотография объявления с информацией о замене домофона, в котором указан QR-код, сообщает Zakon.kz.

24 августа 2023 года WhatsApp-рассылку о замене домофонов прокомментировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции СКО Марат Жумалиев.

«В социальных сетях пользователи рассылают фотографию с объявлением от одной из управляющих компаний о замене домофона. Сообщаем, что распространяемое объявление носит признаки недостоверности», – отметил он.

По его словам, «ни в коем случае нельзя сканировать указанные в подобных объявлениях QR-коды либо переходить по ссылкам».

«Убедительно просим граждан доверять только официальным источникам информации; в случае сомнений – напрямую обращаться в фирмы, оказывающие услуги по обслуживанию Ваших домофонов», сообщил Марат Жумалиев.

Отметим, что идентичные объявления в последнее время активно курсируют и среди пользователей соседних стран, в частности, в российских пабликах и сообществах ВКонтакте.

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