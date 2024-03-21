Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение

В Казахстане появился новый вид мошенничества – рассылки от якобы высокопоставленных государственных служащих. Корреспондент Zakon.kz обратился в уполномоченные органы за разъяснением ситуации.

Необычные сообщения казахстанцам поступают в мессенджере WhatsApp с различных номеров, зарегистрированных в России. Авторы в рассылках представляются полномочным представителем президента Казахстана в России.

О случившемся читатели рассказали редакции, приложив скриншоты чатов.

«Здравствуйте, …, вас беспокоит полномочный представитель президента Токаева в правительстве России. Перезвоните мне, пожалуйста, по WhatsApp. Контроль министра Такиева», – говорится в одной из таких рассылок.

Фото: Zakon.kz

Глава Минфина Мади Такиев прокомментировал рассылку с упоминанием его фамилии.

«Это фейковая информация. Вы сами прекрасно знаете, что обострилась ситуация с фейковыми рассылками. Мы открыты, все телефоны наши есть. Если будут такие случаи, то обращайтесь к нам. Но это фейк», – уточнил Мади Такиев

В Министерстве внутренних дел на запрос редакции ответили, что в последнее время действительно участились случаи массовых фейковых рассылок в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

«Как это работает: мошенники направляют на аккаунт граждан вредоносную программу в виде ссылки, которая может содержать разную информацию – просьбу проголосовать за ребенка в конкурсе, принять участие в розыгрыше призов или какой-нибудь опросник. После перехода по ссылке злоумышленники получают параллельный доступ к аккаунту в мессенджере. Далее с аккаунта потерпевших рассылают текст с просьбой занять деньги, а для их получения используют счета третьих лиц», – объяснил начальник Центра по борьбе с киберпреступность МВД Жандос Сүйінбай.

Он добавил, что в большинстве случаев получатели таких писем считают, что это реальная просьба, и переходят по фейковым ссылкам. В связи с этим призвал граждан быть более бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их «отправили» родственники или знакомые.

«При получении таких писем рекомендуем не открывать их и незамедлительно связаться с отправителем по другим каналам связи. В случае, если вы все же открыли ссылку, то проверьте наличие привязанных к аккаунту посторонних устройств. Для этого в приложении мессенджеров WhatsApp и Telegram нужно зайти в «настройки», далее в «связанные устройства» (в Telegram – «устройства»), там будут отображены параллельные соединения. При наличии во вкладке постороннего устройства нужно выйти из сессии», – уточнил Жандос Сүйінбай.

Такую процедуру он рекомендовал проводить как можно чаще, для того чтобы обезопасить свои персональные данные и контакты.

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