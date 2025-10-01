Мошенники изобретают все новые и новые способы обмана людей. Один из таких – якобы подарки по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Полиция области Абай решила предупредить казахстанцев, что в последнее время в других странах участились случаи, когда злоумышленники выясняют дату рождения жертвы, связываются по телефону, представляются курьерами и сообщают о «подарке».

«В ходе разговора они выманивают паспортные данные, адрес и требуют переслать одноразовый код из СМС – после этого с банковских карт снимаются деньги», – рассказали в полиции.

Чтобы не допустить подобных случаев, полиция предупреждает:

Никогда не сообщайте паспортные данные, номера карт, CVV или одноразовые коды (OTP) по телефону или в сообщениях. Банки никогда не запрашивают одноразовые коды для подтверждения перевода от вашего имени.

Проверьте звонящего: если вам говорят о доставке – положите трубку и перезвоните в службу доставки по официальному номеру, указанному на сайте сервиса.

Не переводите и не подтверждайте операции по просьбе незнакомцев. Если просят прислать код – это почти всегда мошенничество.

Сразу сообщите в банк и заблокируйте карту при малейших подозрениях.

Сохраните все записи (скрины сообщений, запись разговора, номер звонящего) – они помогут в расследовании.

Сообщите в полицию: звоните по экстренному телефону 102 или оставьте сообщение в официальных аккаунтах Департамента полиции.

Расскажите родным, особенно пожилым, о схемах мошенничества – профилактика работает через осведомленность.

Если вы стали жертвой – действуйте быстро: заблокируйте карту, обратитесь в банк, сохраните доказательства и позвоните в полицию.

Наличные под контролем. В Казахстане ужесточают правила выдачи денег Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег...

Теперь непросто. Новые правила оформления кредитов заработали в Казахстане 30 июня президентом был принят закон о развитии финансового рынка и защите прав потребителей. В...