 Ya Metrika Fast
USD 549.06 EUR 644.87 RUB 6.66

Новый вид мошенничества. Под угрозой именинники

— Сегодня, 09:44
Изображение для новости: Новый вид мошенничества. Под угрозой именинники

pixabay.com

Мошенники изобретают все новые и новые способы обмана людей. Один из таких – якобы подарки по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

Полиция области Абай решила предупредить казахстанцев, что в последнее время в других странах участились случаи, когда злоумышленники выясняют дату рождения жертвы, связываются по телефону, представляются курьерами и сообщают о «подарке».

«В ходе разговора они выманивают паспортные данные, адрес и требуют переслать одноразовый код из СМС – после этого с банковских карт снимаются деньги», – рассказали в полиции.

Чтобы не допустить подобных случаев, полиция предупреждает:

  • Никогда не сообщайте паспортные данные, номера карт, CVV или одноразовые коды (OTP) по телефону или в сообщениях. Банки никогда не запрашивают одноразовые коды для подтверждения перевода от вашего имени.
  • Проверьте звонящего: если вам говорят о доставке – положите трубку и перезвоните в службу доставки по официальному номеру, указанному на сайте сервиса.
  • Не переводите и не подтверждайте операции по просьбе незнакомцев. Если просят прислать код – это почти всегда мошенничество.
  • Сразу сообщите в банк и заблокируйте карту при малейших подозрениях.
  • Сохраните все записи (скрины сообщений, запись разговора, номер звонящего) – они помогут в расследовании.
  • Сообщите в полицию: звоните по экстренному телефону 102 или оставьте сообщение в официальных аккаунтах Департамента полиции.
  • Расскажите родным, особенно пожилым, о схемах мошенничества – профилактика работает через осведомленность.
  • Если вы стали жертвой – действуйте быстро: заблокируйте карту, обратитесь в банк, сохраните доказательства и позвоните в полицию.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.