О «предновогоднем» виде мошенничества предупреждают казахстанцев. О том, как работает схема, рассказал Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.
Мошенничество с онлайн-заказами салютов в Казахстане
С приближением праздников и Нового года многие задумываются о покупке фейерверков и салютов. Однако будьте осторожны: активизировались мошенники, которые используют популярность пиротехники для обмана доверчивых покупателей.
Как работает схема?
1. Ложные интернет-магазины: Мошенники создают сайты или страницы в соцсетях, предлагая салюты по низким ценам. Часто такие “магазины” размещают красочные фото и отзывы, чтобы вызвать доверие.
2. Предоплата: У покупателей просят полную предоплату или значительную часть суммы, обещая быструю доставку. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.
3. Фейковые доставки: Иногда злоумышленники отправляют коробки с неработающей пиротехникой или вовсе с неподходящими товарами.
Как защитить себя?
• Проверяйте продавца: Перед покупкой проверьте отзывы и репутацию магазина. Если он новый или о нем мало информации — это повод насторожиться.
• Не переводите предоплату: Оплачивайте покупку только после получения товара. Если продавец требует 100% предоплату — это подозрительно.
• Изучайте сайт: Мошеннические сайты часто имеют ошибки в тексте, подозрительный домен и недостоверные контакты.
• Покупайте только у проверенных продавцов: Обращайтесь в известные магазины пиротехники с хорошей репутацией.
Что делать, если вы стали жертвой?
1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление с описанием ситуации и предоставьте все доказательства (скриншоты переписки, чеки перевода).
2. Сообщите в банк: Если вы оплатили через банковскую карту, свяжитесь с банком и запросите возврат средств (чарджбэк).
3. Предупредите других: Напишите отзыв или пост в социальных сетях, чтобы другие не попались на этот обман.
Будьте бдительны и берегите свои деньги! Праздники должны приносить радость, а не разочарования. Делитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы никто не стал жертвой мошенников!