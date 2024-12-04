О «предновогоднем» виде мошенничества предупреждают казахстанцев. О том, как работает схема, рассказал Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.

Мошенничество с онлайн-заказами салютов в Казахстане

С приближением праздников и Нового года многие задумываются о покупке фейерверков и салютов. Однако будьте осторожны: активизировались мошенники, которые используют популярность пиротехники для обмана доверчивых покупателей.

Как работает схема?

1. Ложные интернет-магазины: Мошенники создают сайты или страницы в соцсетях, предлагая салюты по низким ценам. Часто такие “магазины” размещают красочные фото и отзывы, чтобы вызвать доверие.

2. Предоплата: У покупателей просят полную предоплату или значительную часть суммы, обещая быструю доставку. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

3. Фейковые доставки: Иногда злоумышленники отправляют коробки с неработающей пиротехникой или вовсе с неподходящими товарами.

Как защитить себя?

• Проверяйте продавца: Перед покупкой проверьте отзывы и репутацию магазина. Если он новый или о нем мало информации — это повод насторожиться.

• Не переводите предоплату: Оплачивайте покупку только после получения товара. Если продавец требует 100% предоплату — это подозрительно.

• Изучайте сайт: Мошеннические сайты часто имеют ошибки в тексте, подозрительный домен и недостоверные контакты.

• Покупайте только у проверенных продавцов: Обращайтесь в известные магазины пиротехники с хорошей репутацией.

Что делать, если вы стали жертвой?

1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление с описанием ситуации и предоставьте все доказательства (скриншоты переписки, чеки перевода).

2. Сообщите в банк: Если вы оплатили через банковскую карту, свяжитесь с банком и запросите возврат средств (чарджбэк).

3. Предупредите других: Напишите отзыв или пост в социальных сетях, чтобы другие не попались на этот обман.

Будьте бдительны и берегите свои деньги! Праздники должны приносить радость, а не разочарования. Делитесь этой информацией с друзьями и близкими, чтобы никто не стал жертвой мошенников!

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