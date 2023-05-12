Новый вид мошенничества появился в Казахстане: пострадавшая возмущена действиями полиции

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Молодая владелица онлайн-магазина на одной из популярных площадок стала жертвой мошенников, от действий которых пострадали и другие казахстанцы. Девушка заявляет, что в полиции не увидели в этом деле уголовного правонарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказала 22-летняя Аида Нусипалиева, все началось в начале апреля, когда она решила сдать в аренду свой онлайн-магазин на платформе Kaspi.
«Магазин был прикреплен на мое ИП Нусипалиева, а я сама не успевала им заняться. Сдавать в аренду — распространенная практика, владельцы идут на это для улучшения рейтинга магазина, а также для повышения товарооборота. Я так и сделала, подав объявление на сайте olx.
7 апреля в WhatsАpp написал молодой человек, представился Айдосом. Он заинтересовался моим предложением: предоставил свое удостоверение и страницу своего Instagram-магазина по продаже детских автомобилей дистанционного управления, на которую были подписаны порядка 93 тысяч пользователей. Парень сказал, что их Kaspi Рay временно заблокировали «по объективным причинам», поэтому хочет взять в аренду мой магазин. Его доводы показались убедительными, и я решила согласиться», — поведала она.
Однако девушка выставила несколько условий, среди которых запрет на обналичивание денег, а также нельзя было нарушать правила Kaspi-магазина.
«Далее я добавила его сотовый номер на свой Kaspi-магазин, тем самым предоставив ему доступ. Но когда я добавляла номер, вышло имя совсем другого человека — Алибек. Я не придала этому значения, подумав, что это один из его сотрудников. Далее он двумя переводами отправил на мой Kaspi Gold деньги за аренду — всего 150 тысяч тенге.
Позже Айдос сообщил, что пользуется только удаленной оплатой. Обычно, когда поступают деньги на счет или когда переводишь большие суммы, на мой номер приходит СМС с кодом. Но на этот раз мне не приходили эти СМС-уведомления. Я вообще не была в курсе, что через магазин уже проходят какие-то операции.
Спустя день Айдос написал, что у него удалился доступ к магазину. Я зашла, чтобы проверить, и увидела большие суммы и переводы в размере шести миллионов 428 тысяч 691 тенге. Айдос мне сказал, что с указанным ранее телефонным номером возникли проблемы и нужно удалить его и внести новый. Я удалила номер и написала, что он превысил лимит Kaspi-магазина и что я забираю магазин обратно. После этого он пропал и перестал выходить на связь», — отметила Нусипалиева.
10 апреля девушке позвонили из банка Kaspi и предупредили, что блокируют ее онлайн-магазин по причине подозрительных переводов. Также ей сообщили, что от клиентов поступают жалобы в адрес ее Kaspi-магазина.
«Якобы им не доставили купленный товар. Я хотела узнать, кто именно жалуется, но, к сожалению, мне не предоставили такую информацию. Сказали, что ее можно получить только через заявление, которое рассматривается в течение 15 рабочих дней. На следующий день я пошла в банк и написала заявление. В отделении мне также не предоставили никакую информацию.
После мне начали звонить недовольные люди, которые оформляли заказы на товары через Instagram. Оказывается, им выставляли удаленную оплату с моего Kaspi Рay. А после оформления заказа через два дня все они написали на меня заявление с обвинениями, что я мошенница, которая обманула их, взяв деньги и не предоставив товар. Они угрожали, что будут добиваться оплаты и компенсации за моральный ущерб. Но я лично с ними не переписывалась и не оформляла их заказы. Я сама оказалась такой же пострадавшей от рук мошенников, как и они», — пояснила она.
После этого 13 апреля Нусипалиева обратилась в Управление полиции Карасайского района и написала заявление. К нему она прикрепила все документы: переписки с мошенником и названия всех магазинов, которые были добавлены к ее Kaspi Рay, и прочие.
«В отделении мне сказали, что через два дня со мной свяжется следователь. Мои ожидания не дали результатов, потому что никто так и не писал и не звонил. После этого я самостоятельно начала искать, кого же назначили следователем по моему делу, на что меня попросили подойти в отделение.
И спустя неделю после обращения, то есть 20 апреля, я вновь пришла к ним и узнала, что за мое дело никто не взялся. Но это еще не все. Как оказалось, все мои документы и само заявление были утеряны. Как такое возможно? Это же серьезная служебная халатность«, — возмутилась она.
Однако и на этом беды девушки не закончились. В полиции попросили заново написать заявление, принести все документы и выписку из Kaspi Рay.
«Когда я снова пришла в отделение, то узнала, что по моему делу в возбуждении уголовного дела отказано и рекомендовано обратиться в гражданский суд. Но мне непонятно, почему полиция приняла такое решение. Почему они не хотят искать мошенников, которые наверняка не в первый раз проделывали такую схему и от их действий пострадало немало людей? Почему не хотят предотвратить дальнейшие преступления с их стороны, ведь указанные мошенниками магазины все еще существуют?», — говорит девушка.
Нусипалиева отметила, что установить местонахождение лиц, кому были переведены деньги, несложно. Она выяснила, что с 7 по 10 апреля мошенники перевели полученные от клиентов средства нескольким людям. Их имена и ИИН были переданы в полицию.
«То есть полиция по этим данным может найти людей, на чьи счета были переведены деньги и задать им простой вопрос: «За какие услуги/работы им были переведены деньги, знают ли они тех, кто перевел деньги, являются ли они знакомыми или друзьями между собой?» Это не такая уж невыполнимая работа.
Люди, которые заказали товары у мошенников, остались без денег и без товара. Мне до сих пор продолжают поступать звонки и угрозы с их стороны и я их прекрасно понимаю, но помочь ничем не могу, поэтому и обратилась в полицию. На мне теперь висит долг — свыше шести миллионов тенге. Для меня это абсолютно неподъемная сумма. Непонятно, как я должна вернуть их, если деньги присвоили мошенники, которые могут остаться абсолютно безнаказанными. Почему полиция не хочет заняться этим делом и не хотят защитить граждан, которые в дальнейшем могут еще больше пострадать от действий мошенников», — задается вопросами пострадавшая.
В этой связи 26 апреля редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями к полицейским. Однако на момент публикации материала правоохранители все еще не прокомментировали ситуацию с утерей заявления и мошенниками, которые, возможно, продолжают обманывать население.