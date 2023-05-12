Новый вид мошенничества появился в Казахстане: пострадавшая возмущена действиями полиции

Молодая владелица онлайн-магазина на одной из популярных площадок стала жертвой мошенников, от действий которых пострадали и другие казахстанцы. Девушка заявляет, что в полиции не увидели в этом деле уголовного правонарушения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала 22-летняя Аида Нусипалиева, все началось в начале апреля, когда она решила сдать в аренду свой онлайн-магазин на платформе Kaspi.

«Магазин был прикреплен на мое ИП Нусипалиева, а я сама не успевала им заняться. Сдавать в аренду — распространенная практика, владельцы идут на это для улучшения рейтинга магазина, а также для повышения товарооборота. Я так и сделала, подав объявление на сайте olx.

7 апреля в WhatsАpp написал молодой человек, представился Айдосом. Он заинтересовался моим предложением: предоставил свое удостоверение и страницу своего Instagram-магазина по продаже детских автомобилей дистанционного управления, на которую были подписаны порядка 93 тысяч пользователей. Парень сказал, что их Kaspi Рay временно заблокировали «по объективным причинам», поэтому хочет взять в аренду мой магазин. Его доводы показались убедительными, и я решила согласиться», — поведала она.

Однако девушка выставила несколько условий, среди которых запрет на обналичивание денег, а также нельзя было нарушать правила Kaspi-магазина.

«Далее я добавила его сотовый номер на свой Kaspi-магазин, тем самым предоставив ему доступ. Но когда я добавляла номер, вышло имя совсем другого человека — Алибек. Я не придала этому значения, подумав, что это один из его сотрудников. Далее он двумя переводами отправил на мой Kaspi Gold деньги за аренду — всего 150 тысяч тенге. Позже Айдос сообщил, что пользуется только удаленной оплатой. Обычно, когда поступают деньги на счет или когда переводишь большие суммы, на мой номер приходит СМС с кодом. Но на этот раз мне не приходили эти СМС-уведомления. Я вообще не была в курсе, что через магазин уже проходят какие-то операции. Спустя день Айдос написал, что у него удалился доступ к магазину. Я зашла, чтобы проверить, и увидела большие суммы и переводы в размере шести миллионов 428 тысяч 691 тенге. Айдос мне сказал, что с указанным ранее телефонным номером возникли проблемы и нужно удалить его и внести новый. Я удалила номер и написала, что он превысил лимит Kaspi-магазина и что я забираю магазин обратно. После этого он пропал и перестал выходить на связь», — отметила Нусипалиева.

10 апреля девушке позвонили из банка Kaspi и предупредили, что блокируют ее онлайн-магазин по причине подозрительных переводов. Также ей сообщили, что от клиентов поступают жалобы в адрес ее Kaspi-магазина.