Новый вид мошенничества появился в WhatsApp

Несуществующие вещи из Китая продавал в WhatsApp житель Семея, передает Polisia.kz.

В мессенджере WhatsApp появилась новая мошенническая схема, жертва которой обратилась за помощью в полицию. В середине сентября этого года в центральный отдел полиции УП Семея обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что 6 июня этого года, используя мессенджер WhatsApp, заказал товар из Китая. Злоумышленник, отправив свои реквизиты, потребовал стоимость товара оплатить заранее. Ничего не подозревая, потерпевший повелся на уловки мошенника и сразу же перечислил средства в размере более 1 млн 500 тысяч тенге, выполнив требования своего продавца. После второго перевода продавец, обещавший поставить товар, перестал выходить на связь.

Мужчина, понимая, что был обманут, обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника, которым оказалась 35-летний безработный житель Семей. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, пояснив что деньги потратил на свои нужды.

«По факту мошенничества проводится досудебное расследование по ст.190 ч.1,2 УК РК. Полиция проверяет причастность злоумышленника к другим преступлениям», – рассказал начальник ДП области Абай Султан Бекторе.

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