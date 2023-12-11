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Новый вид штрафов хотят ввести в Казахстане

Фотография для новости Новый вид штрафов хотят ввести в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане в рамках нового законопроекта предлагают ввести штрафы за употребление наркотиков дома или в машине, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, до 2014 года существовала административная ответственность за немедицинское употребление наркотиков. Ежегодно за это к ответственности привлекали около 2,5 тысячи казахстанцев. Затем ответственность перешла в Уголовный кодекс, а запрет на употребление наркотиков распространился только на общественные места.

«В итоге за текущий год было зарегистрировано всего лишь 89 случаев немедицинского употребления, и из них только 30 дел направлено в суд. При этом статистика совсем не свидетельствует о том, что употребление наркотических веществ в стране снизилось. Напротив, из-за существенной оговорки «общественное место» те, кто употребляет наркотические средства, легко уходят от ответственности, сказав одну фразу: «Я употреблял дома, это законно». При этом в этом году выявлено почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления», — сказала Имашева на правительственном часе в Мажилисе.

В настоящее время в Мажилисе рассматривается проект закона, который может перевести немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ снова в административную юрисдикцию.

«В итоге немедицинское употребление наркотических средств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях — дома, в машине, в клубе, в увеселительных заведениях — административным», — добавила депутат.

Разработчики поправок полагают, что такие меры обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях.

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