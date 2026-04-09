Новый вирус или сезонная ОРВИ: что выявили в Казахстане

С начала осени в Казахстане зарегистрировали 492 643 случая ОРВИ. За последнюю неделю заболели 155 133 человека — на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, передает tengrinews.kz
По данным лабораторного мониторинга, в стране циркулируют сезонные респираторные вирусы: риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирус. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщили, что ранее неизвестных вирусов и признаков появления нового опасного штамма не выявили.
В ведомстве также отметили, что симптомы аллергии и ОРВИ могут быть похожими, а сами состояния — возникать одновременно. Однако у них разная природа, поэтому для диагностики и лечения нужен разный подход.
COVID-19 продолжает циркулировать вместе с другими респираторными вирусами. С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 139 случаев — в 6,6 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным комитета, циркулирующие варианты не представляют дополнительных рисков для населения.
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