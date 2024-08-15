Новый запрет для пользователей Whatsapp

В WhatsApp отныне нельзя будет сделать скриншот фото чужого профиля, сообщает справочный центр компании.

В целях защиты конфиденциальности WhatsApp не позволяет пользователям делать скриншоты фото профиля.

«Это означает, что вы не можете сделать скриншот фото профиля другого пользователя, а другие пользователи не могут сделать скриншот вашего фото профиля.Блокирование скриншотов автоматически включено на всех поддерживаемых версиях Android и iOS. Пользователи устройств с одной из этих ОС не могут делать скриншоты. Эту функцию невозможно отключить», — сообщает справочный центр компании.

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