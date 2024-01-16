Новый запрет для владельцев скота ввели в РК

Казахстанцам запретили бесконтрольный выпас скота. В МВД пояснили, что новое ограничение введено, чтобы предотвратить кражи скота, передает Tengrinews.kz.

Кражи скота являются одним из наиболее резонансных видов преступлений, сообщили в МВД.

«За последние 5 лет нам удалось добиться снижения скотокрадства на 62,5 процента, в том числе на 16,3 процента в 2023 году. Однако мы на этом не останавливаемся, и эта работа проводится постоянно. В целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных животных по инициативе МВД акиматы разработали и утвердили правила выпаса сельскохозяйственных животных, согласно которым запрещается их бесконтрольный выпас. Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил. Предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 МРП или от 11 до 37 тысяч тенге», — сообщили в МВД.

В Казахстане максимальным наказанием за кражу скота является лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.