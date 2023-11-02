Новый запрет могут ввести для казахстанцев незастрахованных в ОСМС

Незастрахованным в системе обязательного социального медстрахования (ОСМС) гражданам могут не только запретить водить авто, но и отказать в выдаче различных справок, связанных с медуслугами. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает informburo.kz

«В целом рассматриваются, кроме получения водительских прав и ношения оружия, другие вопросы, которые связаны с госуслугами, связанными со здоровьем населения. Есть разные государственные медуслуги, в том числе – запись к врачу, получение определённых справок. Эти вопросы только обсуждаются, поэтому пока предлагается. Нужно дождаться, когда продумают этот вопрос, конкретные услуги пока ещё в обсуждении», – сказал Тимур Султангазиев в кулуарах сената.

Он напомнил, что незастрахованный гражданин и на сегодняшний день не может записаться к врачу по системе.

«Вопросы стоят по получению определённых справок», – заключил вице-министр.

Ранее министр здравоохранения Ажар Гиният предложила ввести ограничения для незастрахованных лиц на медицинские и связанные с ними государственные услуги. В частности, речь шла о вождении автомобиля и хранении оружия. По данным министра, на сегодня в стране не застрахованы более 3,3 млн человек.

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