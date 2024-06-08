Новый запрет введут в школах Казахстана

Перечень предметов, которые запрещено приносить в школы, дополнили в Казахстане. Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство просвещения на портале «Открытые НПА», сообщает informburo.kz

В пояснительной записке говорится, что цель проекта – включение в перечень вейпов и ароматизаторов для них. В списке также боеприпасы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, фейерверки, пиротехника, химические и ядовитые вещества, спички, зажигалки, газовые баллончики, психоактивные вещества и табачные изделия.

Документ открыт для публичного обсуждения до 21 июня. Комментариев к нему пока не поступало.

С 20 июня вейпы в Казахстане будут под запретом.

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