Новыми проблемами пополнился экологический реестр Костанайской области

В Костанайской области обновили реестр экологических проблем. Как оказалось, в регионе появилось 4 новых проблемы. Одни из главных — это плохое очищение сточных вод и полигоны ТБО, большая часть которых не соответствует требованиям. Поэтому принято решение сокращать их количество и сделать упор на переработку мусора, передает alau.kz

Сегодня представители департамента экологии и управления природных ресурсов рассказали об экологической ситуации в нашем регионе. И речь шла не только о постоянной проблеме с несанкционированными свалками. Основным стал другой вопрос.

«Одной из первоочередных задач на решение, которой сосредоточено большое внимание департамента экологии это является работа с реестром экологических проблем, который у нас сформирован в 2008 году. При формировании этого реестра в нашем регионе было 12 экологических проблем. Все они были взяты в работу», — рассказал руководитель департамента экологии Талгат Сабиев.

За эти годы от 7 проблем удалось избавиться. К примеру, была проведена ликвидация исторических загрязнений. Это бывшие склады химических средств. Здания были демонтированы, а сами отходы захоронены на специальном полигоне в Наурзумском районе. Взялись и за загрязнение атмосферного воздуха. Недавно в Костанае, Рудном и Карабалыкском районе появились стационарные посты наблюдения за загрязнением. И казалось бы, решить еще 5 проблем и с экологией в регионе будет порядок. Но нет. При актуализации реестра в него были добавлены 4 новые проблемы. 3 республиканского и 1 местного уровня.

«Применяемые в настоящее время технологии очистки сточных вод не соответствуют современным требованиям, и позволяет производить очистку частично только по механическим примесям, что подтверждается результатами химического анализа. Эффективность очистки сточных вод по взвешенным веществам составляет не более 20%. Ежегодный объем практически неочищенных сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду составляет около 13 млн кубометров», — пояснил Талгат Сабиев.

В трех городах нашей области устаревшие канализационные очистные сооружения. По мнению специалистов, коммунальные предприятия, которые за них отвечают, не имеют достаточно денег для их капитального ремонта, модернизации. Но обе эти проблемы намерены решить. По республике было отобрано 53 города, где наблюдается высокий износ очистных сооружений, куда вошли и наши.

«Ведется работа по модернизации канализационных очистных сооружений посредством акционерного общества «Казцентр ЖКХ». В городах Аркалык, Житикара, Лисаковск там будут реконструированы канализационные очистные сооружения. То есть данные вопросы находятся на контроле», — указал заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Амангельды Исмаилов.

И еще одно — это размещение ТБО в населенных пунктах. В департаменте экологии, опасаются, что низкая доля утилизации и переработки отходов в селах приведет к загрязнению окружающей среды. К тому же, Талгат Сабиев добавил, что большая часть полигонов ТБО не соответствуют требованиям, поэтому сейчас проводится работа по их оптимизации. В регионе намерены сократить количество мелких полигонов, а работу ориентировать на сортировку и переработку мусора.

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