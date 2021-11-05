Ножом угрожал в магазине продавцу костанаец

4 ноября на пульт «102» поступило сообщение от женщины, что неизвестный мужчина в магазине угрожал ножом и похитил деньги.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Преступление было совершено по улице Курганская областного центра в одном из продуктовых магазинов. Продавец рассказала полицейским, что несколько минут назад в магазин зашел неизвестный мужчина. В руке у него был нож, и он стал угрожать женщине. Мужчина забрал деньги в сумме 8 тысяч тенге, продукты и скрылся в неизвестном направлении.

Продавец рассказала полицейским приметы мужчины. Ориентировка на подозреваемого была разослана всем патрулям.

Полицейские Даулет Тулегенов, Улан Шукеев и Марат Кашаев, находясь на маршруте патрулирования, на пересечении улиц Курганская-Кобланды Батыра возле АЗС увидели мужчину, который подходил по описанию. 60-летний мужчина был задержан стражами порядка. В пакете находился нож продукты питания. Мужчина дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по статье УК РК «Разбой»

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