Ножом угрожал в магазине продавцу костанаец

Фото из открытых источников
4 ноября на пульт «102» поступило сообщение от женщины, что неизвестный мужчина в магазине угрожал ножом и похитил деньги.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Преступление было совершено по улице Курганская областного центра в одном из продуктовых магазинов. Продавец рассказала полицейским, что несколько минут назад в магазин зашел неизвестный мужчина. В руке у него был нож, и он стал угрожать женщине. Мужчина забрал деньги в сумме 8 тысяч тенге, продукты и скрылся в неизвестном направлении.
Продавец рассказала полицейским приметы мужчины. Ориентировка на подозреваемого была разослана всем патрулям.
Полицейские Даулет Тулегенов, Улан Шукеев и Марат Кашаев, находясь на маршруте патрулирования, на пересечении улиц Курганская-Кобланды Батыра возле АЗС увидели мужчину, который подходил по описанию. 60-летний мужчина был задержан стражами порядка. В пакете находился нож продукты питания. Мужчина дал признательные показания.
Начато досудебное расследование по статье УК РК «Разбой»
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области