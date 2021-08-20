Разрешить проводить тои казахстанцам с «зелёным» статусом в Ashyq предлагает НПП «Атамекен»

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» предлагает разрешить проводить тои казахстанцам с «зелёным» статусом в Ashyq, сообщает informburo.kz на сайте НПП.

«Атамекен» внёс в правительство предложения в отношении работы субъектов бизнеса.

«Ключевой месседж, который предприниматели адресуют через площадку НПП «Атамекен» правительству: добросовестный бизнес готов ответственно относиться к существующим ограничениям, понимая свою ответственность перед обществом, гостями и персоналом. При этом работать легально должно быть более выгодно, чем «в серую», – говорится в сообщении.

На основе анализа собранных во время опросов предпринимателей предложений НПП предлагает с 21 августа:

разрешить участникам проекта Ashyq работать по субботам до 22.00, а «Лидерам Ashyq» – до полуночи (в «красной» зоне);

по инициативе акимата Карагандинской области, запустить пилот «Covid-free» в Караганде (разрешить работать до 2.00 заведениям общественного питания с «зелёным» статусом для посетителей и персонала;

разрешить проводить тои для казахстанцев с «зелёным» статусом (до 100 человек по предварительной регистрации мероприятия и в заведении, в котором весь персонал вакцинирован).

«Введение разного рода запретов будет и дальше выталкивать субъекты предпринимательства в «серую» зону, что будет создавать новые вероятные очаги вирусной инфекции. НПП подчёркивает, что «серая» зона никуда не ушла. И попытки бороться с пандемией введением частичных локдаунов, к сожалению, непродуктивны», – считают в НПП.

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