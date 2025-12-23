С 1 января 2026 года в Казахстане изменится порядок подачи налоговой отчетности. Если налогоплательщик не сдаст декларацию в установленный срок, информационная система автоматически сформирует отчет с нулевой суммой налога. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов корреспонденту BAQ.KZ.

В ведомстве поясняют: нововведение должно сократить количество лишних уведомлений, снизить риск приостановки операций по банковским счетам и избежать штрафов по статье 272 КоАП. Таким образом, меры воздействия на бизнес станут мягче.

При этом административная ответственность будет применяться только в случаях, когда органы госдоходов самостоятельно выявят обороты. Если же предприниматель сам обнаружит доход и подаст дополнительную декларацию, к ответственности его привлекать не будут.

Чтобы система могла формировать отчетность автоматически, предпринимателям важно заранее корректно выбрать формы отчетов в личном кабинете и обновить данные своего досье. Функция станет доступна с января 2026 года.

Сервис «отозвать декларацию» отменят

С 2026 года полностью прекращается услуга «Отозвать налоговую отчетность» . Внесение изменений в уже поданную декларацию теперь возможно только через подачу дополнительной налоговой отчетности. В связи с этим налогоплательщикам рекомендуют тщательно проверять данные перед отправкой.

Кроме того, по изменениям в законодательстве продление сроков сдачи отчетности больше не предусмотрено — декларации нужно готовить и сдавать вовремя.

Код налогового органа будет подставляться автоматически

В новой информационной системе ИСНА код налогового органа, соответствующий адресу регистрации налогоплательщика, будет определяться автоматически и подставляться в отчетные формы. Эта мера должна снизить количество ошибок при заполнении документов. При необходимости код можно будет изменить вручную.

Что нужно сделать налогоплательщику

В департаменте госдоходов советуют:

проверить в личном кабинете правильность выбранных форм отчетности;

заранее обновить данные налогового досье;

подавать декларации в установленные сроки;

при обнаружении ошибок оформлять дополнительную отчетность.

В ведомстве подчеркивают: автоматическая «нулевая» декларация поможет избежать штрафов, но обязанность своевременно сдавать отчетность сохраняется.

