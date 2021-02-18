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Нулевая видимость. Как сегодня будет ходить общественный транспорт в Костанае?

alau.kz

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В редакцию поступают звонки от костанайцев. Людей интересует то, как будут ходить автобусы. В пресс-службе акима областного центра сообщили дальнейший режим работы 18 февраля. 

«Автобусы также будут работать в обычном режиме, но с опозданием по интервалу в связи с ухудшением погодных условий. При этом, если погодные условия ещё сильнее будут ухудшаться, о ситуации сообщат дополнительно», — отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня из-за погодных условий закрыты трассы и отменили уроки для школьников второй смены.

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