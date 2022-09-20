Нулевые комиссии на споте и потрясающие награды в честь 10 миллионов пользователей Bybit

Внимание, трейдеры Bybit!
У нас потрясающее событие — число пользователей Bybit превысило 10 миллионов! Об этом невозможно было бы мечтать без поддержки нашего комьюнити и таких трейдеров, как вы.
В честь этого мы запускаем кампанию «Великолепная десятка». Чтобы отблагодарить ВАС за поддержку, мы приготовили не одну, а целых три великолепные награды!
Сроки проведения: с 10:00 UTC 6 сентября 2022 года и до уведомления
🎊 Награда 1: нулевые комиссии при торговле всеми спотовыми парами
Да, вы всё правильно поняли — нулевые комиссии и для тейкеров, и для мейкеров, и даже для grid-ботов на споте.
Отсутствие комиссий — это лучший момент для максимального увеличения прибыли на споте!
🎊 Награда 2: Статус VIP 1 за депозит от 50 000 USDT
Всегда мечтали о VIP-статусе? Только на ограниченный период времени мы упрощаем требования и даём возможность присоединиться к эксклюзивной VIP-программе тем, кто внесёт депозит от 50 000 USDT.
Статус VIP 1 предполагает наличие персонального аккаунт-менеджера, скидки на торговые комиссии, а также доступ к эксклюзивным событиям в разных уголках мира.
🎊 Награда 3: APY до 12% за стейкинг в Bybit Накоплениях
А это предложение непременно оценят долгосрочные инвесторы: добавляйте в стейкинг следующие токены и получайте APY до 12%. Всё просто!
Благодарим каждого, кто присоединился к нам на этом пути. С нетерпением ждём новых рубежей и событий. Но для начала шумно отметим нашу «Великолепную десятку»!
Условия:
- В период проведения этой кампании торговый объём на споте не засчитывается в качестве 30-дневного объёма для соответствия требованиям VIP-статуса.
- Награда 1 (нулевые комиссии) не применяется к ордерам, выставленным до начала этой кампании.
- Каким образом будут обрабатываться выставленные, но не исполненные до 10:00 UTC 6 сентября 2022 года ордера на споте:
3.1 Комиссии за транзакции, взимаемые платформой после 10:00 UTC 6 сентября, будут ежемесячно возвращаться на спотовый аккаунт пользователя в виде кэшбэка. Обратите внимание на изменение в вашем спотовом аккаунте и в официальном электронном письме.
3.2. Для ордеров мейкера, выставленных маркет-мейкерами:
3.2.1 Маркет-мейкеры будут получать скидки на комиссии мейкера, если ордера с текущими ордерами других контрагентов размещены до вступления в силу нулевых комиссий;
3.2.2 Маркет-мейкеры не будут получать скидки на комиссии мейкера, если ордера с текущими ордерами других контрагентов размещены после вступления в силу нулевых комиссий.
- Кампания по отмене торговых комиссий распространяется только на спотовые торговые пары, в то время как торговые комиссии на деривативах (токены с кредитным плечом, контракты) остаются неизменными.
- В период проведения кампании все торговые объёмы от сделок на споте, с использованием кросс-маржи и токенов с кредитным плечом будут исключены из расчёта VIP-уровня и плана маркет-мейкера.
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