Нулевые комиссии на споте и потрясающие награды в честь 10 миллионов пользователей Bybit

Внимание, трейдеры Bybit!

У нас потрясающее событие — число пользователей Bybit превысило 10 миллионов! Об этом невозможно было бы мечтать без поддержки нашего комьюнити и таких трейдеров, как вы.

В честь этого мы запускаем кампанию «Великолепная десятка». Чтобы отблагодарить ВАС за поддержку, мы приготовили не одну, а целых три великолепные награды!

Сроки проведения: с 10:00 UTC 6 сентября 2022 года и до уведомления

🎊 Награда 1: нулевые комиссии при торговле всеми спотовыми парами

Да, вы всё правильно поняли — нулевые комиссии и для тейкеров, и для мейкеров, и даже для grid-ботов на споте.

Отсутствие комиссий — это лучший момент для максимального увеличения прибыли на споте!

🎊 Награда 2: Статус VIP 1 за депозит от 50 000 USDT

Всегда мечтали о VIP-статусе? Только на ограниченный период времени мы упрощаем требования и даём возможность присоединиться к эксклюзивной VIP-программе тем, кто внесёт депозит от 50 000 USDT.

Статус VIP 1 предполагает наличие персонального аккаунт-менеджера, скидки на торговые комиссии, а также доступ к эксклюзивным событиям в разных уголках мира.

🎊 Награда 3: APY до 12% за стейкинг в Bybit Накоплениях

А это предложение непременно оценят долгосрочные инвесторы: добавляйте в стейкинг следующие токены и получайте APY до 12%. Всё просто!

Благодарим каждого, кто присоединился к нам на этом пути. С нетерпением ждём новых рубежей и событий. Но для начала шумно отметим нашу «Великолепную десятку»!

Условия:

В период проведения этой кампании торговый объём на споте не засчитывается в качестве 30-дневного объёма для соответствия требованиям VIP-статуса. Награда 1 (нулевые комиссии) не применяется к ордерам, выставленным до начала этой кампании. Каким образом будут обрабатываться выставленные, но не исполненные до 10:00 UTC 6 сентября 2022 года ордера на споте:

3.1 Комиссии за транзакции, взимаемые платформой после 10:00 UTC 6 сентября, будут ежемесячно возвращаться на спотовый аккаунт пользователя в виде кэшбэка. Обратите внимание на изменение в вашем спотовом аккаунте и в официальном электронном письме.

3.2. Для ордеров мейкера, выставленных маркет-мейкерами:

3.2.1 Маркет-мейкеры будут получать скидки на комиссии мейкера, если ордера с текущими ордерами других контрагентов размещены до вступления в силу нулевых комиссий;

3.2.2 Маркет-мейкеры не будут получать скидки на комиссии мейкера, если ордера с текущими ордерами других контрагентов размещены после вступления в силу нулевых комиссий.

Кампания по отмене торговых комиссий распространяется только на спотовые торговые пары, в то время как торговые комиссии на деривативах (токены с кредитным плечом, контракты) остаются неизменными. В период проведения кампании все торговые объёмы от сделок на споте, с использованием кросс-маржи и токенов с кредитным плечом будут исключены из расчёта VIP-уровня и плана маркет-мейкера.

Партнёрский материал

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