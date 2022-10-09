Нурлан Сабуров пошутил про россиян в Казахстане

Стендап-комик Нурлан Сабуров выступил в Алматы, где пошутил и о россиянах, перебравшихся в Казахстан, передает Tengri Lifestyle.

Со сцены Нурлан спросил, есть ли в зале приехавшие из России.

«Казахский изучаете уже? Правильно говорить «тенге», а не «тэнге». Это все равно, что 200 реблэй», — сказал Сабуров, под общий смех.

Сабуров переехал в Россию из Степногорска после окончания школы. В 2014 году он переехал в Москву.

«Как ситуация поменялась, а? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, русские сидели: «Это кто там на такси приехал ко мне?» (…) А сейчас все такие: «Алматы, всегда мечтал», — пошутил Сабуров.

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