Нурлан Сабуров пошутил про россиян в Казахстане

Стендап-комик Нурлан Сабуров выступил в Алматы, где пошутил и о россиянах, перебравшихся в Казахстан, передает Tengri Lifestyle.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Со сцены Нурлан спросил, есть ли в зале приехавшие из России.
«Казахский изучаете уже? Правильно говорить «тенге», а не «тэнге». Это все равно, что 200 реблэй», — сказал Сабуров, под общий смех.
Сабуров переехал в Россию из Степногорска после окончания школы. В 2014 году он переехал в Москву.
«Как ситуация поменялась, а? Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие из Средней Азии, русские сидели: «Это кто там на такси приехал ко мне?» (…) А сейчас все такие: «Алматы, всегда мечтал», — пошутил Сабуров.
Код этого блока: