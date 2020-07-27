Нурлы жер и дорожная карта занятости. Какие проекты реализуют в Костанайской области

В этом году по программам «Нурлы жер» и «Дорожная карта занятости» на строительство и ремонт 57 проектов водоснабжения и водоотведения в Костанайской области выделено порядка 15 млрд тенге, из которых освоенными, по официальным данным, считается 38 процентов.

По итогам их завершения качественную питьевую воду получат 29 сел, где проживает 31 тысяча человек. Помимо этого в 5-ти городах будут отремонтированы изношенные участки водопроводных сетей и системы канализации.

«В Аулиекольском районе по программе «Нурлы жер» реализуется 2 проекта по водоснабжению, общей стоимостью строительства 3,4 млрд. тенге. Из них в 2020 г. выделено 982,2 млн. тенге, из которых освоено 440,9 млн. тенге Все проекты, переходящие на 2021 год. После их реализации будут впервые подключены к централизованному водоснабжению 2 села с населением 9,4 тыс.человек», — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ области Даурен Аскаров.

В Сарыкольском районе реализуется 3 проекта, в результате пункт раздачи питьевой воды откроется в Севастополе, а в Сорочинке, Ленинском, Коскуле, Больших Дубравах благодаря реконструкции водоводов, улучшится водоснабжение для полутора тысяч человек. В районе Б.Майлина завершат строительство централизованной системы водоснабжения для с.Валерьяновка, где в следующем году впервые появится водопровод. Через год запустят водопровод и в селе Ершовка Узункольского района, но это, по словам акима области, только с учетом того, что срывов в реализации проектов в этом году не будет.

«Такие районы, как Федоровский — 5 проектов, Костанайский — 4 проекта, Алтынсаринский — 4 проекта, Жангельдинском районе немало проектов, акимам нужно держать руку на пульсе. Чтобы в завершении не оказалось, как подрядчик уйдет, или качество воды не то или пару домов забыли», — отметил аким Костанайской области.

Аким Костанайской области также поручил продолжить выделение денег из бюджета на покупку автоцистерн для развозки питьевой воды в селах. В этом году на покупку 14 таких машин для коммунальных районных предприятий области было выделено почти 375 млн тенге.

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