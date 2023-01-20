Нурсултан Назарбаев госпитализирован — СМИ

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Казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц сообщил о госпитализации экс-президента Нурсултана Назарбаева и возможной его операции, передает корреспондент агентства kaztag.kz
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«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — написал Аксютиц на своей странице в социальной сети в пятницу.
Отметим, что Назарбаеву сейчас 82 года.