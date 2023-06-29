Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса

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Законы, касающиеся Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и фонда Назарбаева, собираются изменить, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня депутаты Сената одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования. Для его реализации будут внесены изменения и дополнения в ряд законов, в том числе «О статусе «Назарбаев Университета», «Назарбаев Интеллектуальных школ» и «Назарбаев Фонда».
«Предусмотрены поправки по определению полномочий Главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования», — говорится в заключении Сената.
В действующей редакции закона первым председателем Высшего попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. В соответствии с изменениями председателем высшего попечительского совета становится Президент или назначаемое им лицо.