6 июля 2020 года, Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет, сообщает zakon.kz.

6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали Нурсултаном.

Нурсултан Абишевич происходит из рода шапрашты старшего жуза.

В 1960 году окончил ПТУ в городе Днепродзержинск, в 1967-м – ВТУЗ при Карагандинском меткомбинате. Трудовую деятельность начинал в 1960 рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой2 в Темиртау, работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе, был диспетчером, газовщиком доменного цеха.

С 1969 по 1979 годы находился на партийной, комсомольской работе в городе Темиртау Карагандинской области и Карагандинском обкоме партии.

В 1979-1984 годах являлся секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана.

С 1984 по 1989 годы занимал должность председателя Совета Министров Казахской ССР.

В 1989-1991 годах – первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года – Председатель Верховного Совета Казахской ССР.

1 декабря 1991 года в Казахстане прошли первые всенародные президентские выборы, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия президента Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000-го.

10 января 1999 г. в ходе досрочных выборов снова был избран президентом Республики Казахстан, получив 79,78% голосов.

4 декабря 2005-го в очередной раз избран президентом Республики Казахстан, получив 91,15% голосов избирателей.

В начале 2011 г. Конституционный совет Казахстана признал не соответствующим Конституции принятый парламентом закон, который предусматривал проведение референдума о продлении полномочий действующего президента до 2020 г. вместо выборов в 2012 г. Следом за этим парламент Казахстана принял поправки в Конституцию республики, которые наделили Назарбаева правом объявлять досрочные президентские выборы, которые он тут же и объявил. Выборы состоялись 3 апреля 2011 г. Назарбаев победил с результатом более 95%.

Нурсултан Назарбаев занимает пост председателя Ассамблеи народа Казахстана, а также возглавляет Всемирную ассоциацию казахов.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев является Первым Президентом Республики Казахстан, обладателем статуса «Лидер нации», председателем правящей партии «Нур Отан», Совета безопасности РК, Совета по управлению Национальным фондом РК, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов, Совета иностранных инвесторов при президенте РК, а также Высшего попечительского совета Назарбаев Университета.

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