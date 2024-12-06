Министерство энергетики РК совместно с АО «QazaqGaz Aimaq» сообщает о запуске в декабре 2024 года пилотного проекта, направленного на поддержку граждан, получающих адресную социальную помощь и жилищную помощь в городе Шымкент и Западно-Казахстанской области.

В рамках пилотного проекта жители данных регионов, получающие АСП и жилпомощь, смогут воспользоваться скидкой на товарный газ через сервис «Социальный кошелек» на главной странице приложения eGov Mobile. Граждане, со статусом получат SMS-сообщения от номера 1414 о доступности скидок в виде ваучеров на товарный газ. Ваучеры нужно активировать в сервисе «Социальный кошелек».

«Размер скидки может достигать до 24% от начисленной суммы за газ. Скидка распространяется на объем газа, потребленного в пределах норм, утвержденных акиматами города Шымкента (631 м3/мес) и Западно-Казахстанской области (833 м3/мес). Пилотный проект будет реализовываться на протяжении пяти месяцев, а также ориентирован на цифровизацию и масштабирование на другие регионы», — сообщает министерство энергетики.

Инициатива реализуется в рамках Послания Президента РК «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.