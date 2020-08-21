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Нуждающиеся семьи Костаная получили продуктовые наборы от корейской общины

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Представители корейского этно-культурного центра решили помочь нуждающимся семьям города. Благодаря инициативе одного из своих меценатов, они смогли закупить продуктовые наборы. Их передали людям, которые до сих пор испытывают трудности от введенного в стране карантина, передает alau.kz

Казахстан постепенно возвращается к привычной жизни. Карантинные меры ослабевают, люди начинают выходить на работу. Но в городе все еще остаются те, кто остро нуждается в поддержке. Одна из них мать-одиночка Снежана, которая воспитывает ребенка с инвалидностью.

«Из-за карантина мы сидели дома без денег, без ничего. Даже по 42 500 не получили один раз. В заявке отказали, ИП отказали в заявке. Поэтому чуть-чуть было тяжело»,- рассказала Снежана, мама-одиночка.

Войти в положение Снежаны решили участники корейского этнокультурного центра, расположенного в Доме Дружбы. Благодаря помощи предпринимателя-мецената, который также состоит в общине, они закупили продукты и передали их нуждающимся семьям.

«Мы решили организовать благотворительную акцию. Решили поддержать семьи продуктовыми пакетами. В эти продуктовые пакеты входят все необходимые продукты: мука, сахар, гречка, рис, масло, чай. И бытовая химия, моющие средства»,- пояснила Ульяна Ким, заместитель председателя корейского этно-культурного центра.

Эти наборы получили 10 костанайских семей. Среди них как многодетные родители, так и матери-одиночки, люди потерявшие работу и малоимущие. Для многих из них такая поддержка оказалась неожиданным подарком. В том числе и для Снежаны.

«Помощь конечно для нас была неожиданная. Поэтому спасибо Дому Дружбы за то, что оказали нам такую помощь»,-поблагодарила Снежана.

Участники корейской общины стараются поддерживать друг друга уже на протяжении многих лет. Меценаты, которые в ней состоят, даже строили дома для многодетных семей, не говоря уже об участии в социальных акциях.  Помочь школьникам подготовится к началу учебного года — это новый план представителей этнокультурного центра. Его осуществление должно произойти в самое ближайшее время, ведь до 1 сентября остается чуть больше недели.

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