В Казахстане запустили пилотный проект по поддержке населения. Граждан будут делить на 6 категорий и выявлять тех, кому действительно нужна помощь. Как это будет работать, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует масса мер поддержки нуждающимся гражданам. Многое предоставляется в проактивном формате, то есть без прямого запроса от человека, через Цифровую карту семьи.

При этом не всегда поддержку получают те, кто действительно в ней нуждается. В связи с этим, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане планируется запустить скоринговую модель определения благосостояния семей, которая будет применяться при назначении дополнительных мер социальной поддержки, реализуемых за счет средств местных бюджетов.

Уровень благосостояния будет оцениваться по 23 социальным, демографическим и экономическим критериям, а казахстанцев разделят на 6 категорий – от крайней нуждаемости, когда не хватает денег на еду, до высокого благосостояния. Вся информация будет браться из уже действующей Цифровой карты семьи.

Как отметили в ведомстве, помощь будет предоставляться в зависимости от нуждаемости, а не всем без исключения.

Система будет учитывать доходы, имущество, транспорт, наличие кредитов, здоровье потенциальных получателей, наличие у них инвалидности и даже уровень образования. В расчет пойдет также иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы.

Для примера: семьи, где есть где есть 2 и более единиц жилья, 2 и более единиц автотранспорта, имеется зарегистрированное юридическое лицо, а ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума, будут отнесены к 6 категории с высоким уровнем благосостояния.

Таким домохозяйствам государство не будет предоставлять дополнительные меры поддержки, финансируемые из местных бюджетов. Для остальных же 5 категорий помощь будет оказываться автоматически.

@Автор: Илья Манаев

"Письмо учителю" - Ищанова Даметкен Жакпаровна Уважаемая Даметкен Жакпаровна! Пишет вам бывший ученик Жауков Егор. Четыре года вы были рядом со...