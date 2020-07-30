Нужен репетитор по математике? 5 советов по поиску гуру

Школьная программа дает усредненные стандарты образования, не учитывая способностей и интересов ребенка. Хотите, чтобы ваш отпрыск прославился наравне с Илоном Маском или Уорреном Баффетом – нужен репетитор по математике и английскому. Как найти крутого специалиста и не оттолкнуть ребенка от интереса к предмету и учебе в целом?

Определитесь с целями

Уровень репетитора во многом зависит от базовых знаний ученика, его мотивации и способностей. Для того, чтобы потянуть школьника до уровня класса после затяжной болезни, достаточно найти студента или школьного учителя. Просмотрите предложения на OLX – большинство потенциальных частных преподавателей четко формулируют цели в тексте объявления. Вы сразу увидите, кто подтягивает школьников 4-6 класса, а кто готовит к сдаче ЕНТ.

Не опоздайте

Для подготовки к ЕНТ репетитора рекомендуют нанимать минимум за 2 года до выпуска: систематические индивидуальные занятия постепенно формируют осознанное знание предмета, после чего ребенок не теряется во время тестирования.

Многие обращаются к репетиторам в возрасте 25+ — для получения второго образования или карьерного роста. Такие программы строго индивидуальны и требуют привлечения специалистов с практикой надомного обучения.

Онлайн или офлайн?

Все зависит от возможностей возить ребенка к репетитору минимум два раза в неделю. Активно набирает популярность дистанционное обучение с помощью Zoom и Skype. Плюсы – удаленная работа, свободный график, экономия времени и транспортных расходов. Минус – отсутствие прямого контакта с преподавателем, сбои связи и постоянный риск, что ребенок будет отвлекаться.

Один или в группе?

Программы многих репетиторов рассчитаны на групповое изучение. В этом случае появляется азарт, развиваются лидерские качества, предмет усваивается незаметно. Эффективные групповые занятия возможны при подборе детей с равным базовым уровнем. Если ученик заболел – учитель назначит дополнительные уроки в индивидуальном порядке.

Сравните учителей

Обратите внимание на профессиональные достижения преподавателя, его научный и педагогический опыт. Поинтересуйтесь, какие применяются методики и учебные материалы. Попробуйте проверить компетенцию специалиста самостоятельно или с помощью друзей, хорошо разбирающихся в предмете.

Партнерский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.