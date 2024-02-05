Нужна поддержка государства, чтобы автомойки по стране не начали массово закрываться

Вопрос экономии водных ресурсов накануне поднимался на правительственном уровне после того, как президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужна отдельная общестрановая программа по обеспечению питьевой водой. Одним из примеров глава государства привёл автомойки, где для мытья авто, используют питьевую воду, а расходуется её там очень много.

Как позже отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, от всего объёма водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%. Всё остальное — расточительство. Поэтому сейчас ведомство прорабатывает введение ряда новшеств в водный кодекс.

«Тот предприниматель, который использует питьевую воду для других нужд, наверное, мы тариф там будем повышать и значительно. Чтобы уже стимулировать предпринимателя, чтобы он повторно использовал ту воду, которую он взял», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Помимо повышения тарифов, правительство предлагает обязать предприятия страны использовать систему оборота воды. Конкретно автомойкам советуют перейти на техническую воду. К примеру, закупить оборудование, которое очищает загрязненную воду, для повторного её применения. У предпринимателя Нурлана Садвокасова две автомойки в Костанае и Тобыле. Он согласен с инициативой правительства о бережном потреблении воды. Однако считает, что к этим кардинальным мерам нужно как следует подготовиться.

«На днях я узнал об этой новости и в целом я поддерживаю такую политику, потому что ну понятно, что ни в одной стране мира не используют питьевую воду для мытья машин и полива огорода», — говорит предприниматель Нурлан Садвокасов.

Мужчина уже озадачился поиском оборудования для очистки воды. Найти производителя в Казахстане он не смог, ближайший поставщик оказался в России.

«Мне назвали в рублях полтора миллиона рублей примерно. Ориентировочно, ну, плюс минус это только там, на месте, плюс доставка, монтаж. Ну, я думаю, где-то порядка десяти миллионов это выйдет», — приводит данные предприниматель.

Нурлан считает, что в этом вопросе такому бизнесу без поддержки государства не обойтись. Чтобы автомойки по стране не начали массово закрываться, правительству, говорит мужчина, стоит продумать рычаги поддержки бизнесменов через субсидирование или льготные кредиты на покупку дорогостоящего оборудования для фильтрации воды.

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