Нужно еще больше автобусов. Что еще попросили жители микрорайона Кунай у акима области?

Нужно еще больше автобусов. Так считают жители микрорайона Кунай. Их хоть и стало больше, но и этого недостаточно. А с наступлением осени, на остановках стали появляться школьники, школу в новом микрорайоне не достроили, поэтому они вынуждены ездить в город.

Жители просят дабавить им еще один автобус.

«У нас с этой недели выпустили два автобуса 103, по просьбе населения на 6:30 и на 7:00. Автобусы с маршрута 18, чтобы шли по 18 маршруту, в дальнейшем обслуживает 103 маршрут», — говорит представитель ТОО «Туристтранссервис» Николай Митяев.

-Сколько было, сколько стало? Был один автобус 103, сейчас два. На утро мы выпускаем максимально, что у нас есть».

В городском отделе ЖКХ обещали в ближайшее время произвести рассчеты, и запустить еще один автобус. Жители Куная также говорили о том, что автобусы старые и часто ломаются, и не всегда выходят на линию. Напомним, что этой осенью в городе появятся 54 новых автобуса фирмы «Youtung» , аким области поручил в этот микрорайон запустить именно новый транспорт.

«Поставьте сюда новый автобус. 10 метровый первый пришел, мы видели. Остальные позже, мы созваниваемся с заводом, торопим, чтобы быстрее эти автобусы поставили. Все новые автобусы сюда поставьте. Ни одного старого автобуса здесь не должно быть. С учетом того, что много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться», — сказал аким области Кумар Аксакалов.

Еще одна большая проблемя Куная — долгострои. Люди ждут окончания строительства домов с 2020-го года. Сданы здесь только 10 многоэтажек. В этом должны сдать ещё 10. Есть здесь проблемный приезжий подрядчик, есть вероятность, что до конца года он просто напросто не успеет. Проблема по двум домам.

«Один дом мы с ним расторгли. Местная компания дом достраивает. У нас под риском два дома. Он сдал два дома, еще остается пять. Если он будет снижать темпы и мы будем видеть, что он не будет работать, тогда мы будем рассторгаться. Мы так договорились, один мы уже рассторгли. Сейчас он более менее начал работать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Поднимали жители Куная еще несколько вопросов, к примеру, что в домах по сей день нет газа. Обещали его провести осенью, теперь сроки сдвинулись, перенесли на декабрь. Просят жители открыть в микрорайоне фельдшерско-акушерский пункт, потому что добираться до города проблематично.

«Я поручаю разработать проект, для того, чтобы начать на будущий год. В принципе он не дорого стоит наверняка, так? Это одноэтажное здание? Это будет проектное решение, в зависимости от количества проживающих людей. На будущий год, мы можем уже начать».

Была проблема на Кунае и с мусорками, на весь микрорайон контейнеры стояли только в одном месте, но после последней встречи акима области с местными жителями, мусорных баков стало больше. Подобные встречи здесь глава региона планирует проводить регулярно, раз в месяц.

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