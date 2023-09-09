USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Нужно еще больше автобусов. Что еще попросили жители микрорайона Кунай…

Нужно еще больше автобусов. Что еще попросили жители микрорайона Кунай у акима области?

Нужно еще больше автобусов. Так считают жители микрорайона Кунай. Их хоть и стало больше, но и этого недостаточно. А с наступлением осени, на остановках стали появляться школьники, школу в новом микрорайоне не достроили, поэтому они вынуждены ездить в город.

Жители просят дабавить им еще один автобус.

«У нас с этой недели выпустили два автобуса 103, по просьбе населения на 6:30 и на 7:00. Автобусы с маршрута 18, чтобы шли по 18 маршруту, в дальнейшем обслуживает 103 маршрут», — говорит представитель ТОО «Туристтранссервис» Николай Митяев.

-Сколько было, сколько стало? Был один автобус 103, сейчас два. На утро мы выпускаем максимально, что у нас есть».

В городском отделе ЖКХ обещали в ближайшее время произвести рассчеты, и запустить еще один автобус. Жители Куная также говорили о том, что автобусы старые и часто ломаются, и не всегда выходят на линию. Напомним, что этой осенью в городе появятся 54 новых автобуса фирмы «Youtung» , аким области поручил в этот микрорайон запустить именно новый транспорт.

«Поставьте сюда новый автобус. 10 метровый первый пришел, мы видели. Остальные позже, мы созваниваемся с заводом, торопим, чтобы быстрее эти автобусы поставили. Все новые автобусы сюда поставьте. Ни одного старого автобуса здесь не должно быть. С учетом того, что много проблем накопилось, давайте сюда вкладываться», — сказал аким области Кумар Аксакалов.

Еще одна большая проблемя Куная — долгострои. Люди ждут окончания строительства домов с 2020-го года. Сданы здесь только 10 многоэтажек. В этом должны сдать ещё 10. Есть здесь проблемный приезжий подрядчик, есть вероятность, что до конца года он просто напросто не успеет. Проблема по двум домам.

«Один дом мы с ним расторгли. Местная компания дом достраивает. У нас под риском два дома. Он сдал два дома, еще остается пять. Если он будет снижать темпы и мы будем видеть, что он не будет работать, тогда мы будем рассторгаться. Мы так договорились, один мы уже рассторгли. Сейчас он более менее начал работать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Поднимали жители Куная еще несколько вопросов, к примеру, что в домах по сей день нет газа. Обещали его провести осенью, теперь сроки сдвинулись, перенесли на декабрь. Просят жители открыть в микрорайоне фельдшерско-акушерский пункт, потому что добираться до города проблематично.

«Я поручаю разработать проект, для того, чтобы начать на будущий год. В принципе он не дорого стоит наверняка, так? Это одноэтажное здание? Это будет проектное решение, в зависимости от количества проживающих людей. На будущий год, мы можем уже начать».

Была проблема на Кунае и с мусорками, на весь микрорайон контейнеры стояли только в одном месте, но после последней встречи акима области с местными жителями, мусорных баков стало больше. Подобные встречи здесь глава региона планирует проводить регулярно, раз в месяц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Почему в подземные паркинги нельзя заезжать автомобилям с газовым оборудованием
Следующая новость

У казахстанцев осталось 7 дней, чтобы представить декларацию о доходах