USD 431.61
EUR 488.02
RUB 5.87
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Нужно готовится к следующей пандемии — генсек ООН

Нужно готовится к следующей пандемии — генсек ООН

Vinkmag ad

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не будет последней, с которой столкнется человечество, передает zakon.kz.
Об этом он написал в Twitter.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество», — отметил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что тогда как все борются с этим кризисом в области здравоохранения, «нужно готовиться к следующему».

«В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует», — сказал Антониу Гутерриш.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Насмерть сбили женщину на трассе «Костанай-Рудный»
Следующая новость

Аким области вручил ключи от квартиры многодетной семье, пострадавшей от пожара