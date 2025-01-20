Сегодня в акимате Костаная состоялось совещание с участием главы город. На встрече Маратом Жундубаевым был поднят вопрос строительства путепровода в областном центре, о котором не раз заявляли власти.

На проектно-сметную документацию уже собирались выделять деньги. Но пришлось приостановить реализацию.

«У нас путепровод. Мы на ПСД собирались деньги выделять и выделим попозже, конечно. Путепровод, который у нас по ул.Дощанова должен на Северо-запад города уходить, у нас там есть сейчас проблема. Потому что мы должны разработать ПДП — план детальной планировки, чтобы пройти изъятиями по объектам, которые находятся возле железной дороги. Без ПДП, мы к ПСД не сможем приступить. Сейчас наши говорят, что есть в этом большие риски. Мы этот проект не бросаем. Важный проект. К сожалению, констатируем, что он будет затягиваться дальше. Но в любом случае, мы перед собой задачу ставим в течение трех лет решить, параллельно будем идти», — отметил аким Костаная.

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